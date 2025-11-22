直擊／不捨屠穎、韓賢光！3萬人含淚致敬35位已故音樂人
「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，精心打造史詩級體驗，首次邀請知名古典交響樂團「灣聲樂團」加入演出，在李哲藝指揮領軍下，為24位已故音樂老師編串代表作的「經典演奏組曲」，以及11位在樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，氛圍感人。
「灣聲樂團」今一連演奏〈玫瑰人生〉、〈再別康橋〉以及〈橄欖樹〉等歌，透過大螢幕向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等24位已故音樂老師致敬；更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位幕後音樂工作者，透過音樂感念這些始終在民歌與流行樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，氣氛感人。
有「民歌之母」稱號的陶曉清，這次為演唱會錄製串場影片，喚起歌迷對於民歌歷史的回憶，而她本人也親臨盛會，今在姚黛瑋的介紹下以特別嘉賓出場，她透露自己當年參與民歌完全是「天時地利人和」，表示：「我當時在電台工作，每天都有（節目），也因此大家每天都會聽到我的聲音，當時剛好碰到民歌風潮，遇到吳楚楚、胡德夫很有才華的音樂創作者，馬上跟他們串聯。」
陶曉清感性表示，自己當時很年輕，「一路從民歌20到現在，覺得與有榮焉，大家一起走過那個時代跟那麼多好聽的歌」。明年3月要過80歲生日的她，透露將計畫出新書，更許願想聽見台下數萬人歌迷一起唱生日快樂歌，陶曉清也為現場11月生日的台上歌手以及台下歌迷壽星慶生，全場齊唱「生日快樂」歌，一同享受大團圓的溫馨氣氛。
演唱會有感人有歡樂，中場安排傳奇組合「鄉村二人組」李明德、王瑞瑜帥氣登台，與新世代民歌手合唱〈捉泥鰍〉、〈小茉莉〉，童趣與純真在大巨蛋中央再度綻放；而楊培安〈愛情釀的酒〉、謝宇威〈那年我們十九歲〉接力點亮屬於成年後的青春記憶，並在〈廟會〉的熱鬧場面中推向感情高點。
林瓊瓏、陳宏銘等多位民歌代表則陸續以〈堆積〉、〈被遺忘的時光〉等經典讓現場掀起一波波「記憶海嘯」，于冠華則特別以經典名曲〈機場〉致敬永遠的恩師薛岳、韓賢光，歌聲一出彷彿喚回那個搖滾與民歌交會的黃金年代。緊接著段正洋、于冠華、陳宏銘、羅吉鎮合唱〈歸人沙城〉，四位歌手以厚實又滄桑的聲線交疊出旅人心境，讓大巨蛋瞬間化作流動的黃沙與歸途。
