直擊／中山站商圈民眾自發性獻花「堆成一座小山」 衛福部提供全民每人3次心理諮商

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

昨晚台北市隨機殺人造成兇嫌張文在內的4人死亡，震驚全台，今（20）日有不少民眾自發性到事發現場中山站商圈、誠品南西店前獻花悼念死傷者，昨晚兇嫌做案畫面在媒體、社群網站上廣傳，也更讓許多民眾感到恐懼不安。衛福部已公布擴大心理健康支持方案，提供因為此事件而出現陰影、恐慌不安情緒的民眾，每人3次心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用。

今（20）日有不少民眾自發性到事發現場中山站商圈、誠品南西店前獻花悼念死傷者，花束疊成一座小山。（圖／記者盧逸峰攝）

衛福部說明，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，並提醒民眾不要再轉傳相關的影片、避免對細節做過多描述。衛福部也說，針對北車恐攻事件，將比照過去花蓮馬太鞍事件，擴大提供相關民眾每人3次心理諮商服務，不限年齡，也會從寬認定適用，不漏接每一位需要心理支持的民眾。

台北市長蔣萬安則指示社會局啟動「一案一社工」，提供醫療、法律、心理諮商等各項協助；民政局協助照料傷患及家屬生活起居，專人慰問並持續提供全面協助。

蔣萬安強調，針對臺北車站、各大捷運站、商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率。（圖／記者盧逸峰攝）

蔣萬安強調，針對臺北車站、各大捷運站、商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率；捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。





