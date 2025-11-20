直擊／中島美嘉回家必吸貓！ 自揭貓奴日常：為牠們而活
日本樂壇女神中島美嘉明年將迎來出道25週年，今（20日）在台召開記者會，宣布明年5月16、17日將在台北流行音樂中心開唱。她受訪時也意外曝光「搖滾女王」私下面貌，自招是不折不扣的貓奴，還誇張地說：「簡直是為牠們而活！」
中島美嘉透露私下養了四隻貓一隻狗，願意為牠們做牛做馬，吸貓也是回家必做事項，只是讓她不好意思地說：「有時候會帶妝回家，貓毛會被口紅染紅。」她也提到遇到巡演或出國工作，真的會很想牠們，「就會委託跟貓很熟的朋友來家裡照顧，請朋友每天都要拍照給我，用這樣的方式撐過去！」
貓奴本色現形！中島美嘉為了毛小孩好苦惱
而當她被問起有考慮為毛小孩安裝寵物攝影機嗎？她說：「有在考慮，但很煩惱要放哪，以及該放幾台！」誠實笑說：「想看到牠們的全部。」並請大家給她建議，強調，「想要每個房間、每個空間都看得到牠們。」而當她聽聞猴硐貓村很有名時，也讓她深感興趣，直說：「下次要早點來台灣，先去玩貓再準備演唱會。」
夢回《NANA》！中島美嘉「短裙封印」限定解除
另外提到她的電影代表作《NANA》，由於適逢電影上映20週年，日前她也穿上Vivienne Westwood與電影的聯名服飾，夢幻聯動勾出粉絲的回憶殺。今中島美嘉也提到，這次的時尚演繹讓早已「封印短裙」的她，難得穿上短裙，覺得很開心，更提到過去20年有種跟「大崎娜娜」這個經典角色一路相伴、一起成長的感覺。「甚至有路人跟我搭話，不是叫我的名字，而是叫我娜娜。」
先前中島美嘉錄製韓星金在中的網路節目，當時金在中有推薦她唱歌時可以比手指愛心，問起她覺得哪首歌最適合？她說：「其實平常演唱時粉絲很常對我比愛心，我也跟著被影響，會跟著比回應。至於哪首歌最適合，唱到〈ORION 〉的I believe時好像就很適合。」中島美嘉即將在明年5月再度訪台開唱，她也承諾將帶來升級版的演唱會內容，請歌迷期待。
