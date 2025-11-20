直擊／中島美嘉曝「愛脫鞋」真相 明年登北流喊話粉絲：內容升級看不膩

中島美嘉今宣布明年將來台舉辦全新亞巡演唱會。鄒保祥攝

日本樂壇女神中島美嘉明年將迎來出道25週年，日前在台開唱的她，今（20日）特地在台召開記者會，宣布即將召開亞巡演唱會，除了已敲定曼谷、首爾、吉隆坡等場次，明年5月16、17日也將在台北流行音樂中心開唱。

中島美嘉今年2度訪台，前晚起擔綱全新場地Billboard Live TAIPEI（BBLTP）開箱的首唱嘉賓，週二、週三都各有2場演出，今在記者會聊起演出，她分享，「體力上當然很辛苦，而且相較於一次持續唱兩三小時，因為中間有休息時間，身體、喉嚨都會冷掉，反而比較辛苦。」不過她也表示因為看到觀眾滿嗨滿投入，甚至捨不得吃喝，反而讓她不停提醒觀眾別忘了吃東西，也讓她樂在其中。

廣告 廣告

中島美嘉前晚演出時，忘我地赤腳開唱。 Billboard Live TAIPEI提供

她在記者會也提及，這次來台有特別去廟裡拜拜，她分享自己算是相信鬼神派，「但我不太會許願，通常會跟神明說我幾月幾號會來打擾，舉辦演出，希望現場聽我唱歌的朋友能獲得療癒、獲得力量。」透露就會像這樣跟當地神明打個招呼。

而在台北演出時，她忘我地赤腳開唱，今也曝光愛脫鞋的理由，先是笑說：「有人會說我『想從大地得到力量』，但完全不是這個原因！」並解釋，「純粹是因為穿著高跟鞋比較難平衡，我唱歌想全力投入，光著腳比較能夠站得穩。」

提及明年將召開的亞巡演唱會，中島美嘉表示，「雖然還無法預測現場狀況，但我會做很多準備，包含內容會跟上次完全不一樣，即便是之前來過的粉絲，也不會覺得膩、不會覺得厭煩。」歡迎歌迷明年來看升級版的演出，請大家繼續支持。



回到原文

更多鏡報報導

NANA降臨台北！中島美嘉連唱4場壓力大 嗑滷肉飯補體力

快訊／韓流明星夫妻+1 金宇彬、申敏兒親自報喜！12/20低調辦婚禮

青龍獎／宋慧喬坐台下！孫藝真甜偎玄彬比YA放閃 激動喊：一輩子難忘