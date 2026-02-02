直擊／九級階梯蜿蜒成S！石碑「藏具俊曄催淚告白」 設計理念全曝光：愛如死之堅強

大S雕像落成。鄒保祥攝

藝人大S（徐熙媛）病逝滿一年，今日（2日）下午於金寶山墓園舉行紀念雕像揭幕儀式。大S生前在演藝圈擁有極佳人緣，除了具俊曄、小S與S媽等摯親外，包含「仔仔」周渝民、言承旭，以及蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、羅志祥等大咖皆到場致意。韓星始源與具俊曄的隊友姜元來也特別遠赴台灣，眾人手持粉色非洲菊，在傾盆大雨中一一放置於雕像前。

雕像上放有非洲菊。鄒保祥攝

大S的隔壁鄰居剛好是高以翔，紀念雕像以「熙媛的永恆軌道」為名，由具俊曄親自構思。雕塑由9個立方體如行星般圍繞著大S，不僅象徵具俊曄核心的創作符號，「九」在韓語中更與具俊曄的姓氏「Koo」同音，同時也是大S最珍愛的數字。雕像特別設定凝視「南向208度」，這不僅連結著大S深愛的台北與家人，更是2月8日，兩人愛情重逢的日子，具俊曄在碑文中深情寫道：「這是一座為熙媛而存在的宇宙...愛仍持續運轉。」

大S紀念碑。鄒保祥攝

負責協助製作的藝術家也發表後記，透露這一年來陪伴具俊曄走出低谷的心路歷程。他強調，這件作品完全屬於具俊曄對妻子的獻禮，自己僅是協助將情感轉化為形式。他特別澄清，外界雖然擔心具俊曄消瘦憔悴，但他其實並未被悲傷帶走，而是選擇以持續創作的方式，守護著熙媛的名字，碑文最後以「因為愛情如死之堅強」作結。

大S紀念雕像。鄒保祥攝

揭幕儀式現場氣氛莊嚴溫馨，由小S強忍淚水親自主持，她帶領姊妹淘范曉萱、阿雅等人哽咽合唱〈姊妹們的聚會〉，透過歌詞追憶當年的純真時光，當揭幕布幕拉起，現場播放起酷龍的經典名曲〈Bing Bing Bing〉，象徵大S與具俊曄跨越時空的緣分。



