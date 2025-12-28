直擊／五月天台中演唱會！「超大咖天后」來了 緣分牽引近20年

記者徐珮華／台中報導

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會，今（28）日晚間舉辦台中站第2場演出，驚喜邀請丁噹擔任嘉賓，合體帶來〈青蘋果樂園〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉等經典舞曲，嗨翻全場。丁噹笑說，今晚看到阿信跳舞，是個非常浪漫的夜晚，阿信則自嘲：「跳起來很浪，拍子是有點慢。」

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站。（圖／相信音樂提供）

丁噹首次登上台北小巨蛋就是擔任五月天開場嘉賓，如今時隔近20年再度獲邀，謙虛表示是來取經學習。阿信邀請團員們合跳〈對你愛不完〉，擺出經典「比五」手勢，接著大開黃腔表示「5倍的浪、5倍的慢，還給丁噹了，她是來取經的」，瑪莎立刻接話狂虧「被取完就沒了」，阿信則急忙阻止：「丁噹雖然是我們師妹，言語互動還是要有分寸。」

廣告 廣告

丁噹去年也曾登上五月天演唱會太原場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

丁噹將於明年4月18日舉辦「夜遊A Night Tour」高雄巨蛋演唱會，時間正好落在瑪莎生日前一週，她也力邀五月天到場觀賞替瑪莎慶生。阿信表示丁噹兩場台北小巨蛋秒殺，高雄場應該加場，更一度提議收入全數捐給壽星，隨後又馬上反悔「當然不好，憑什麼」。

有趣的是，丁噹離場時，上週才在F3上海演唱會跌落舞台的阿信，不忘貼心提醒「慢慢走，我們這個舞台也是洞很多的」，妙語如珠笑翻全場。

更多三立新聞網報導

直擊／五月天阿信合體F3組新團！1句話惹怒團員 遭嗆：我們快樂嗎

獨家／拒赴中國演出！鍾綺高喊「尊嚴比利益重要」唱台語催淚原因曝光

YTR陳彥婷遭檢舉虐童！社工登門家訪 她「還原事件始末」怒駁斥

掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光

