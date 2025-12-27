直擊》五月天台中粉絲點歌獻北捷英雄「余家昶」 阿信加碼全場哭了

五月天27日在臺中洲際棒球場開唱，吸引大批粉絲到場支持。（相信音樂提供）

天團「五月天」在27、28、31日到明年1月1、3、4日於臺中洲際棒球場連唱6場，帶著「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站新年快樂版跟粉絲同歡。今晚在點歌環節尾聲，阿信看到台下有粉絲舉著海報要替日前在北捷英勇阻擋嫌犯張文遭刺傷不治身亡的余家昶來點歌，阿信即興加碼獻唱〈勇敢〉，氣氛動人。

阿信感性說：「2025年底，希望大家都可以記得這個名字『余家昶』。」並提到事發當天他人在上海演出，看到這意外事件心情很複雜，「五月天回來了，能為你們生命中的每個喜怒哀樂而唱、活在同一個時代是我最大幸運。」

五月天再度回到台中開唱，阿信開心說：「晚安，我們是五月天，我們回家了。」當要唱〈成名在望〉前，阿信又突然要找螢光棒，忍不住開起黃腔，對冠佑說：「冠佑你看下後面，我想說我那根（螢光棒）怎麼不見了，原來在他褲子，一個人褲子裡有一根就好了好嗎？」笑翻全場。

五月天的「5525＋1」主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會，好評不斷，日前再度獲國際獎項「Entertainment Lighting Design of the Year」的肯定，還增添演出陣容，號召串場影片中Mayday Max再次登場，當五月天唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，Mayday Max出場，一起狂歡點燃全場氣氛。

