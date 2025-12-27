直擊／五月天為英雄余家昶而唱！阿信人在上海心繫北捷傷痛

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

五月天今（27日）起在台中洲際棒球場一連舉辦6場「回到那一天」25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版，共吸引15萬人欣賞。久違重返台中，阿信不只一次說出「五月天回來了」，也透露自己即便在上海忙於和F3的巡演，仍關心台灣的新聞，對於日前北捷發生隨機傷人案，不少民眾無辜受害感到心痛。

五月天今開場隨即送上〈OAOA〉、〈孫悟空〉等歌炒熱氣氛，5人更迫不及待向滿場2.5萬名歌迷打招呼；中場點歌橋段，阿信感性說：「今天有點冷，回到這裡看到大家，其實真的很開心！其實在上海也有關心新聞。」得知北捷發生隨機傷人案，對見義勇為的余家昶先生阻擋犯嫌卻不幸罹難，難過不捨。

阿信隨後點名一位台下舉著「余家昶先生」牌子的女歌迷，暖心表示今天要加一首點歌，把最後一首點歌機會給這位女歌迷。女歌迷感性說：「今年12月19月北捷意外，在我們每個人心中留下陰影，今天進場時也有安檢，新聞對於嫌犯的報導很多，但真正應該被記住的應該是余先生，他救了北捷來來往往的人，但他卻不能再回家了。」

女歌迷想點〈起來〉感謝英雄，「這首歌有正面的力量，也鼓勵我們勇敢」，感動全場。而五月天也加碼送上〈勇敢〉一曲，阿信感慨表示，事發當時不能陪伴大家，情緒複雜，「不過能為你們而唱，是我今晚的幸運。」謝謝英雄余家昶挺身而出，希望藉由音樂安慰大家，鼓勵每個人勇敢。

值得一提的是，「回到那一天」25週年巡迴演唱會獲獎再加1，繼French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獲獎後後，再獲Entertainment Lighting Design of the Year 的世界級肯定。此外，演出陣容也再加1，號召串場影片中Mayday Max再次登場，當五月天唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，Mayday Max出場，一起狂歡開趴，點燃全場氣氛，也為台中首場演出留下美好回憶。



