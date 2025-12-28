直擊／五月天阿信合體F3組新團！1句話惹怒團員 遭嗆：我們快樂嗎

記者徐珮華／台中報導

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會，今（28）日晚間舉辦台中站第2場。日前與「F3」言承旭、周渝民、吳建豪合唱新歌並舉辦演唱會的主唱阿信，笑問其他團員「你們不會因為我組了別團，現在就不跟我同一團吧」；對此，怪獸自嘲「我們就是你的伴奏團」，沒想到阿信一句「快樂小夥伴」，意外激起團員間激烈論戰。

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站。（圖／相信音樂提供）

​阿信以「快樂小夥伴」形容其他4位成員，下秒怪獸反駁「你確定我們快樂嗎」，逼得阿信立刻改口「憂鬱小夥伴」，隨後又直言無論前綴形容詞為何，4人已經完全脫離掌控，「杰倫在講話的時候，小夥伴可以有這麼多意見嗎？我決定封你『齷齪（台語）大夥伴』」讓全場笑翻，怪獸則反擊「我們每個人都是一個個體，不要隨便把我們湊成一個團」。

五月天演唱會於台中洲際棒球場登場，吸引滿場2.5萬人朝聖。（圖／相信音樂提供）

睽違2年回到台中開唱，由於明天是週一，石頭喊話觀眾保留體力，以免上班、上課打瞌睡，阿信笑說「沒關係，老闆今天也來了，明天一起打瞌睡」。瑪莎表示昨晚首場已感受到觀眾熱情，今晚也要跟著嗨唱；怪獸則說一踏上舞台就有熟悉、親切的感覺，喊話「管他明天要上班還是上課，把你的體力全部用完」；冠佑也透露昨晚許多親友到場朝聖，返家後嗓子都沙啞，希望今晚也能一起唱足3小時，獲得真正的快樂。

