直擊／五月天阿信帶傷上陣！喊話：敲到頭還是比瑪莎厲害

五月天今（27日）起在台中洲際棒球場一連舉辦6場「回到那一天」25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版，共吸引15萬人欣賞，總票房新台幣4.5億。暌違多時重返台中開唱，5人用滿滿垃圾話逗笑全場，阿信還拿自己本周一在上海巡演時，不慎跌落舞台撞到頭自嘲：「雖然我敲到腦袋，還是比瑪莎厲害。」

五月天開場一連嗨唱逾20分鐘，送上〈OAOA〉、〈孫悟空〉等歌後，5人迫不及待向滿場2.5萬名歌迷打招呼；阿信日前剛結束「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，短短5天即回歸五月天舞台，由於先前發生跌落舞台意外、傷及手背，主唱大人今手背貼著膠布保護傷口上場，令歌迷心疼不已。

5人今晚開心高喊「我們回家了」，紛紛向許久不見的歌迷們打招呼，輪到冠佑時，他突爆料：「我跟瑪莎在後台準備，今天演出有一首歌，他不知道今天有這首，他剛剛才聽，所以大家今天的焦點可以放在瑪莎身上！」向全場暗示瑪莎可能會彈錯。

一旁阿信也忍不住狂虧瑪莎，笑虧今天應該會彈到凸槌「落屎」，瑪莎反擊阿信：「我才要看看你今天是outside還是落屎。」阿信接著拿自己本周一在上海巡演時，不慎跌落舞台撞到頭自嘲：「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害。」5人一開場就用滿滿垃圾話逗笑大家，氣氛歡樂。

五月天重返台中開唱，包括捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場，五月天元宇宙一次到位，MAYDAYLAND無所不在，就在你身邊。



