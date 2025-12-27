直擊》五月天阿信親揭「摔落2米高舞台」狀況 慘遭4好友傳訊笑他

五月天27日在臺中洲際棒球場開唱，吸引大批粉絲到場支持。（相信音樂提供）

天團「五月天」在27、28、31日到明年1月1、3、4日於臺中洲際棒球場連唱6場，帶著「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站新年快樂版跟粉絲同歡。五月天向來寵粉今晚送上3次安可，阿信最後提到今年遇到最特別的事是日前摔下舞台意外，他幽默說：「第一次摔進一個洞裡，後來我問身邊夥伴『我個人那段有唱嗎？』、『有唱到〈恆星不忘Forever Forever〉？』、『我有比很多手勢？』。」

阿信透露當摔下台消息傳開後，他手機收到200多個訊息，包括天王天后好友周杰倫、林俊傑、劉若英等，也表示，「老同學、老朋友全都被我炸出來，但全部訊息中只有4人在笑我，我想不用說你們也知道」，當鏡頭拍到五月天另外4個團員，阿信笑喊：「兄弟是這樣當的嗎？」逗笑全場。

阿信憶起當時意外掉落舞台後，一張開眼就看到言承旭、周渝民、吳建豪在身旁陪伴關心，「我只記得我掉到洞裡，眼睛張開的時候，只看到3張帥臉看著我」，同時感謝五月天其他成員們多年來的大力支持，「在所有人都怕你，因為跌倒而受傷的時候，只有他們4個相信我，我一定會站起來，一定會笑著唱完全程，一定會站在這裡等待我回到五月天」，阿信感性地報平安：「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請不要擔心。」引起全場熱烈掌聲。

