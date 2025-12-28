直擊》五月天阿信跟F3組團爆排擠 台中舞台意外脫稿演出

「五月天」28日在臺中洲際棒球場開唱，賣力演出多首夯曲。（相信音樂提供）

天團「五月天」於28日在臺中洲際棒球場舉辦第2場「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會。五月天一開場獻唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉等嗨歌，一起乘坐在跑車上演出，邀請全場歌迷跟著音樂一起搖擺舞動。

吉他手石頭突然爆料阿信在台上脫稿演出，「阿信從來沒有坐過前坐，他坐在跑車前座還想開車，有點脫稿演出，我們有可能唱到天亮」，阿信馬上吐槽，「不可能，開這種空頭支票，大家要保留體力，隔天要上班、上課」，興奮的粉絲們大喊，「不用」，阿信笑喊，「可能老闆們都來看，明天一起打瞌睡，今晚把所有力氣一起用完。」

廣告 廣告

「五月天」28日在臺中洲際棒球場開唱，賣力演出多首夯曲。（相信音樂提供）

冠佑熱情跟粉絲打招呼，「很開心回到台中開演唱會，家人朋友都回來台中，昨天第一晚家人嗓子都啞了，跟著五月天唱3小時，希望大家都獲得真正的快樂。」阿信隨後還打趣跟成員們喊話，「你們不是第一天組團，不會因為我跟別人別團，現在就不跟我同一團？」怪獸妙回，「當然不是，我們就是你的伴奏團。」此話一出讓瑪莎笑說：「是快樂小夥伴。」

怪獸卻吐槽：「確定我們快樂嗎？不要定義我們的心情。」阿信則開玩笑說，「你已經脫離掌控了，杰倫（周杰倫）在講話，小夥伴可以這麼多意見？我決定封你是煩躁大夥伴。」

5人在台上默契鬥嘴到停不下來，阿信趕緊呼籲大家要專心做一件事，「你們是要排擠我？還是互相排擠？」怪獸出面緩頰：「我們每個人都是大人了，不要隨便湊團。」瑪莎緊接拿出螢光棒，帶領全場默契演唱〈成名在望〉，氣氛嗨翻。

更多中時新聞網報導

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉

2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血

初孟軒拍《青春住了鬼》 先求平安符