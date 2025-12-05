直擊／人氣男團抵台參加AAA！成員突坐輪椅被推出來 粉心疼哭了

娛樂中心／高雄報導

Lee Know 被人用輪椅推出來。（圖／記者黃啟超攝影）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。藝人分批包機從仁川機場抵台，稍早，Stray Kids抵達掀起暴動，然而成員Lee Know因先前在MAMA表演途中「腳踝受傷」，至今仍未痊癒，被人用輪椅推出來，狀況令人擔憂。

Stray Kids成員方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N稍早抵達高雄小港機場，一行人沿路親切與粉絲打招呼。現場盛況空前。Stray Kids、MONSTA X、CORTIS、演員惠利、潤娥與葡寶也都來了，粉絲尖叫到嗓子都沙啞，可見有多興奮。

Lee Know（左）坐輪椅現身，因為先前在MAMA表演途中「腳踝受傷」。（圖／記者黃啟超攝影）

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。戲劇方面，包括憑《苦盡柑來遇見你》 IU 、朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利，日本男神佐藤健等大咖。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

