直擊／「他就在我眼前！」霍諾德徒手試爬101畫面曝 網友驚呼：大神來了

記者簡浩正／台北報導

有民眾在脆（Threads）上發文，並附設拍攝照片與畫面，可看到霍諾德已爬到台北101的高樓層。（圖／民眾BEN 帳號benbenbenjaminan授權）

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，由Netflix全程轉播，全球關注；有民眾在101高樓內直擊，霍諾德今（23）日一身輕便裝備就在他眼前，在台北101外牆進行路線勘查與試爬，驚訝直呼「大神終於爬到我們這層了」，為這場受矚目的「世紀挑戰」做足準備。

據悉，台北101高度達508公尺（包含塔尖，不含天線），由八個層層堆疊的方形結構組成，外觀宛如倒置的水桶。霍諾德此次挑戰的高度，比英國倫敦地標「碎片大廈」（The Shard）還高出約200公尺，且全程徒手攀爬。

今日101現場，已有攝影團隊和攝影機先在高空測試，為明日活動做足準備。（圖／記者簡浩正攝影）

記者上午約11時左右來到台北101大樓，現場直擊周圍已圍起柵欄進行交管、部分行人路段無法通行，但仍有不少民眾停駐往上看、或是拍照紀念，就為了直擊霍諾德的練習畫面，且Netflix攝影師和攝影機已懸掛在101高空；記者詢問工作人員得知，霍諾德會稍微走位，而攝影團隊和攝影機則是先在高空測試，為明日活動做足準備。

不過，剛剛有民眾在脆（Threads）上發文，並附設拍攝照片與畫面，可看到霍諾德已爬到台北101的高樓層，身上並無太多裝備，影片中更可看到一旁有空拍機、攝影人員也在高空中拍攝。該民眾直呼「大神終於爬到我們這層了」。記者進一步詢問該民眾授權跟細節得知，該樓層已是80幾樓相當高，也讓不少網友在下方留言說：「好厲害！」、「他爬上來了」、「好刺激」，看得出皆相當興奮。

台北101從21日起至24日，松智路、信義路週邊已圍起柵欄，部分行人路段無法通行，若民眾沒有Netflix帳號，101對面的信義廣場也會架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓台灣民眾親眼見證霍諾德的挑戰過程。《三立新聞網》週六當天也會從不同視角進行直播。

