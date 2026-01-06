直擊》侯怡君遭蕭大陸前妻控「小三上位」 露面正面回應

苗可麗（左起）、葉啟田、黃西田、侯怡君。（趙雙傑攝）

藝人侯怡君與製作人老公蕭大陸情牽20多年，自2018年登記結婚，至今８年。但卻多次遭蕭大陸前妻張金鳳在節目上聲她是「小三上位」。對此侯怡君日前怒告上法院，張金鳳7月遭依誹謗罪被檢方起訴。對此，侯怡君6日出席記者會，被問到官司一事表示，「心情很好，一切交給司法。」

據悉，張金鳳在節目中提到蕭大陸、侯怡君，指侯「我當初分手，她明明是小三」，又說：「就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講妳是小三。」此番言論讓侯怡君認為詆毀名譽。

被問到蕭大陸有無回家「秀秀」她？侯怡君表示，「一切交給司法。」表示會與老公一起出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，透露老公會在台下為她應援。

