直擊／修杰楷捲閃兵神隱！現身蕭敬騰岳父告別式 16字回應復工進度

修杰楷低調現身林光寧告別式。（圖／東森娛樂）





蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，圈內好友修杰楷也到場送最後一程，不過他先前因捲入閃兵案重創形象，演藝工作全面停工，如今面臨媒體追問，他也透露復工時間點。

修杰楷、賈靜雯夫婦與蕭敬騰、Summer交情甚篤，兩人的女兒咘咘、波妞也認蕭敬騰當乾爹，蕭敬騰過去結婚時也由2人當花童，私下交情相當好，而今他戴黑色口罩、一身黑襯衫搭配白衣服低調現身，賈靜雯則因在中國工作無法到場，稍早被問及賈靜雯是否有交代什麼話給家屬，他僅表示剛剛在裡面都已經說了。

修杰楷被問復工也回應了。（圖／東森娛樂）

修杰楷被問復工也回應了。（圖／東森娛樂）

而修杰楷去年10月捲入閃兵案，訊後以50萬元交保，新北檢依法起訴，建請法官判處2年8月徒刑，他也也在社群發出全黑圖道歉，表示會虛心接受司法機關審查，如今終於公開露面，談及復工時間點，他尷尬表示「還不知道，再一陣子吧！最近就先陪小孩。」接著快閃離開。



