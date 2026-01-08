直擊／修杰楷閃兵風波後首露面！現身蕭敬騰岳父追思會 雙方交情曝光

記者徐珮華／台北報導

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，會場花籃及奉花芳名錄聚集多位演藝圈及政商界大咖，胡瓜、林智勝等多位重量級人物也到場致意；先前捲入閃兵風波的修杰楷，稍早親自現身，送別林光寧最後一程。

林光寧病逝，享壽75歲。（圖／喜鵲娛樂提供）

林光寧一生喜愛熱鬧並與親友相聚，家屬邀請賓客穿著白色系服飾，以熱鬧和笑聲溫馨送別。修杰楷稍早身穿白色上衣、黑色外套及黑色口罩低調現身，簽到後快速步入會場，並未多做停留。這也是他10月捲入閃兵風波以來，首度公開露面。

廣告 廣告

修杰楷低調現身林光寧追思會。（圖／記者趙于瑩攝影）

修杰楷與賈靜雯婚後生下兩女咘咘、波妞，並將蕭敬騰認為乾爹。蕭敬騰與林有慧2024年底補辦婚禮時，修杰楷3位女兒梧桐妹、咘咘、波妞也受邀擔任花童，兩家人互動熱絡。

更多三立新聞網報導

直擊／林光寧追思會「演藝圈、政商大咖都來了」！王子甩不倫風波現蹤

不只香蕉猛賺6位數！華邦電「慘跌又飆破百元」她嘆：險家庭失和

丁噹羞認「被求婚」！F4成員消失多年現身 激吻嗨喊：我們結婚了

林俊傑女友七七「遭爆假富二代」！突現身派出所被拍 真實身分掀議

