直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山

大S雕像佇立在雨中。鄒保祥攝

大S（徐熙媛）2025年2月2日因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S過世後，親友和老公具俊曄難以走出傷痛，具俊曄更是風雨無阻上金寶山墓園看大S，憔悴落寞的身影數次被捕捉到，還被傳出暴瘦14公斤。今（2日）是大S離世滿一週年的忌日，紀念雕像剛完工，下午2點將舉辦雕像揭幕儀式。

一早天空就降下傾盆大雨，彷彿在為大S哭泣，墓園看起來格外淒涼，瀰漫著哀傷氛圍，現場架起白色舞台，目前雕像還被粉紅色的布幕包住，稍晚將會正式揭幕，而S媽在12點出頭已經抵達現場。

現場狀況曝光。鄒保祥攝



