直擊／「兆元宴」維安重磅升級！「馮迪索」坐鎮場控 動線分級防擾鄰

財經中心／余國棟報導

輝達黃仁勳第四度舉辦「兆元宴」，為避免往年人潮擾鄰亂象重演，今年維安規格大升級。現場祭出黑、黃、紅三色紅龍陣劃分動線，黃仁勳也改從正門大方進場。活動前，一名壯碩宛如「台版馮迪索」的貼身保鑣提前多次彩排盯場，確保動線淨空滴水不漏。

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚第四度舉辦備受矚目的「兆元宴」，宴請科技界重量級大佬。鑑於往年活動總吸引大批媒體與熱情粉絲蜂擁而至，曾發生人潮堵塞周邊住戶與路人通道，導致民眾不滿報警、警方介入協調攝影機讓道的狀況。為避免擾鄰亂象重演，今年現場維安規格顯著升級，嚴陣以待。

為了在粉絲熱情與周邊秩序間取得平衡，主辦單位今年祭出高規格動線管制。現場依照「紅龍」欄杆的顏色，劃分出外圍的黑色區、中介的黃色區，以及核心內衛的紅色區等三條不同層級的動線，確保黃仁勳與其他科技大佬能順暢進出。值得注意的是，相較於去年低調從側門溜進餐廳，今年黃仁勳改走「大路」，大方選擇從正門進場。

在黃仁勳抵達前，現場維安團隊已繃緊神經。其中一位身穿綠色上衣、身材壯碩魁梧宛如好萊塢影星「馮迪索」的貼身保鑣成為焦點。他提前抵達現場進行多次「彩排」，全程開啟錄影或直播與團隊即時連線討論，反覆確認動線調整與淨空狀況，展現出滴水不漏的盡責態度，確保「兆元宴」維安萬無一失。

