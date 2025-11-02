直擊／全場最幸運！GD化身大巨蛋工讀生 挑眉一笑炸了

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）今日開唱宛如大型貓一樣在大巨蛋玩耍。（圖／讀者提供）





南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）連兩日在臺北大巨蛋舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch in TAIPEI Encore》演唱會，今（2日）第二天歌迷開場的熱情就讓GD和大家告白，演唱〈TODAY〉時候下台互動，不僅模仿一旁的工讀生，還蹲下從欄杆和粉絲互動，宛如大型貓一樣在大巨蛋玩耍。

GD在演唱會第二段剛出場對著鏡頭近距離互動。（圖／讀者提供）

GD在演唱會第二段帶來〈BONAMANA〉、〈BUTTERFLY〉、〈I LOVE IT〉、〈TODAY〉以及〈CROOKED〉，剛出場對著鏡頭近距離互動，寵溺大螢幕讓歌迷激動不已。

GD在演唱〈TODAY〉下台互動時候，無預警學起了一旁的工讀生。（圖／讀者提供）

演唱〈TODAY〉下台互動，對著歌迷鏡頭大方耍帥，走到無預警學起了一旁的工讀生，還對著該位工讀生挑眉笑，可以說成為全場最幸運的存在，最後還在原地蹲下扶著欄杆，宛如貓咪一樣，真的將大巨蛋當成家玩耍。



