直擊／全場瘋了！羅志祥為「超辣女神」當眾獻上第一次

羅志祥14日小巨蛋演唱會邀來安心亞同台尬舞，嗨翻全場歌迷。李鍾泉攝

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）七度攻蛋，14日「羅志祥30巡迴演唱會」第2場不僅延續首晚熱度，更找來女神安心亞驚喜合作！兩人同場飆舞又辣又帥，重現昔日2016年的經典畫面，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸！

小豬表示，這是兩人第一次公開合作表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，多次想同台合作都剛好因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後從未有機會同台表演〈靚仔〉這首歌曲，今天終於讓大家看到他們重現當年MV畫面。

羅志祥14日邀安心亞同台尬舞。李鍾泉攝

羅志祥14日邀安心亞同台尬舞。李鍾泉攝

此次七度攻蛋，小豬除了將近50首歌曲連發不喊停，展現驚人舞技與體力，這回再度延續「羅老闆」大放送的「寵粉」行為，為歌迷舉辦「尾牙」，現身加碼大送禮，過去演唱會上，小豬曾送過電動車、香港來回機票、電視和閨蜜機移動式智慧螢幕等。

廣告 廣告

本次台北場的最大獎跟上潮流，送上最新「iPhone17」還有自家品牌GOTNOFEARS的演唱會周邊商品和行李箱，「羅老闆」為歌迷可說是寵粉無極限，每年送的禮物價值都超越自身演唱會的門票，笑說自己都替歌迷們感到划算！今除了滿場1.1萬名觀眾同歡，圈內好友男團FEniX、小馬、王治平及資深前輩孫總等人也到場欣賞。

羅志祥14日攻蛋第二晚同樣吸引滿場1.1萬名歌迷進場。李鍾泉攝

羅志祥14日攻蛋第二晚同樣吸引滿場1.1萬名歌迷進場。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

快訊／歌迷搶票預備！鄧紫棋宣布來台開唱 時間點確定了

快訊／「民歌教父」楊弦驚傳過世 殷正洋稍早證實噩耗

張學友為香港惡火災民送暖！吐無力心聲「甚麼忙都幫不上」