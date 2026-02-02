直擊／具俊曄雨中身形單薄！S媽悲痛緊挽女婿 小S、黑范夫妻陸續到齊

大S的親友陸續到齊。吳昕蓓攝

大S（徐熙媛）過世滿一週年，讓親友、粉絲心痛不捨，日前紀念雕像落成，今（2日）適逢大S忌日，下午2點將在金寶山墓園舉辦雕像揭幕儀式，儘管現場大雨不停下，大S的親友陳建州、范瑋琪、小S、許雅鈞、具俊曄、S媽、吳佩慈、蔡康永、B2仍在下午1點20分左右陸續抵達現場。

具俊曄先前被爆料因為過於悲痛，暴瘦14公斤，他和徐家人一同現身，站在雨中的身影十分單薄，S媽更是緊緊挽著具俊曄，現場一片哀慼。

事實上，具俊曄在大S過世後，多次被捕捉到現身金寶山陪伴愛妻，無論是烈日還是寒流，他幾乎都前往墓園，像平時生活一樣，靜靜地坐在墓前陪伴妻子聊天，那份落寞卻堅定的背影，讓無數網友感到鼻酸。

具俊曄身形單薄。讀者提供



