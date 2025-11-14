直擊／利特大巨蛋哭了「SJ見證歷史」銀赫向媽介紹老婆遭虧「花心」

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR 大巨蛋首日開唱，吸引3萬粉絲。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，今（14日）開始，一連三天登上臺北大巨蛋，帶來全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，與台灣老婆相約見面，3天共吸引9萬人到場，演出創下驚人紀錄，也是韓國首組登上臺北大巨蛋的男團。

SUPER JUNIOR演出首日，晚間8點在臺北大巨蛋開演，隨著紅色光束照向天際，成員緩緩從主舞台現身，第一首歌帶來出道曲〈Twins (Knock Out)〉炸蛋，3萬名E.L.F.在強勁又洗腦的節奏下一起搭乘時光機，回到2005年出道之際重溫初心，緊接著唱到〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等輕快舞曲，讓全場瞬間嗨到最高點。

SUPER JUNIOR現身，瞬間嗨到最高點。（圖／讀者提供）

在帶來〈SUPERMAN〉後，隊長利特更是直接哭了，連續大喊「台灣、臺北大巨蛋」，直喊：「SUPER JUNIOR竟然可以在這裡演出，竟然有這麼多人，這不是夢，韓國藝人首次在大巨蛋唱三天，我們正在經歷這一切」，情緒相當激動。

厲旭也表示：「天啊，怎麼會來這麼多人啊，真的是我們粉絲對嗎，不是整人吧，我真的有嚇到」。圭賢驕傲表示自己是「台灣觀光宣傳大使」；東海也直呼「喔～浪漫」透露自己緊張到發抖、快哭了、希澈也高喊「我回來了」，全場歡呼。

銀赫看到「台灣老婆」開心喊：「老婆在哪，我今天好多老婆」，還向媽媽介紹老婆們，不過立刻被成員打槍是「花心鬼」，銀赫則笑說「沒辦法啊，大家真的把這裡填滿了。」

