直擊／北投舞王現身台中！丁噹被五月天「歪樓取經」當場失控

五月天28日在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

演唱會中場，丁噹驚喜率10名舞者擔任嘉賓，也勾起「北投舞王」五月天阿信的舞魂，跨年代的舞曲組曲〈派對動物〉、〈離開地球表面〉炒熱氣氛，激起全場2.5萬人一起跳動。

從第一次站上台北小巨蛋擔任五月天開場嘉賓，如今丁噹即將帶著個人巡演『夜遊」再戰高雄巨蛋，在師兄邀請下，再次現身五月天的演唱會擔任嘉賓，丁噹開心說：「很開心今天來到浪漫的台中，還看見信哥跳舞！」阿信問：「我浪漫嗎？」五月天其他人虧阿信「只有『浪』一個字」，逗笑所有人。

丁噹今選唱〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉經典舞曲組曲，又唱又跳讓師兄見證師妹全方位才華。從第一次站上台北小巨蛋擔任五月天開場嘉賓，丁噹即將帶著個人巡演「夜遊」再戰高雄巨蛋，o今晚在師兄邀請下，再次現身五月天演唱會擔任嘉賓，日前剛攻蛋的她謙虛說自己是來「取經」的，立刻被五月天歪樓、開起黃腔，讓台下笑聲不斷。

丁噹28日率舞群登上五月天演唱會唱跳。劉耀勻攝／資料照

五月天28日舉辦台中演唱會第2場。相信音樂提供

五月天28日舉辦台中演唱會第2場。相信音樂提供



