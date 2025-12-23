直擊／北捷案第5天！Ｍ7滿是鮮花悼余家昶 民眾泣：他的名字不會被忘記

記者簡浩正／台北報導

今仍有多位民眾帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處悼念余家昶。（圖／記者簡浩正攝影）

捷運台北車站隨機砍人案第5天，仍有多位民眾陸續帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念因肉身阻擋兇手身亡的57歲余家昶。有民眾雙手合十流淚說「謝謝您的勇敢、挺身而出，希望您在另一個世界能夠快樂」、「余家昶名字永遠不會被忘記」，令人鼻酸。

27歲嫌犯張文本月19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。而57歲的余家昶在北車英勇制止張文，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命。

廣告 廣告

今日已是該事件第5天，案發地可見有不少民眾前往獻花哀悼。《三立新聞網》記者今（23）日經過M7出口，雖人流眾多，但仍不少民眾在此駐留，更可見滿滿的花卉、點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處。

今仍有多位民眾帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念余家昶。（圖／記者簡浩正攝影）

今仍有多位民眾帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念余家昶。（圖／記者簡浩正攝影）

有的民眾獻上鮮花、合十禱告，也有民眾以便利貼留言，寫下對余家昶的感謝，可見滿滿的「北捷英雄余家昶」字眼。錢先生帶著一束鮮花、紅著眼眶雙手合十向余家昶祈禱著，他說「這年頭能這麼英勇挺身而出的人不多了，謝謝余家昶當時的勇敢、擋下兇嫌的暴行，不然可能有更大的危險」，直呼：「他是北捷的英雄，名字永遠不會被忘記。」

他說，近期搭乘大眾運輸會更注意周遭情形，但也提及，「希望民眾不要因此就失去了人與人之間的信任」；也呼籲接下來耶誕節、跨年活動，出遊的民眾都要留意，若有覺得不對勁都要趕緊反應。

余家昶逾80歲的母親日前表示，新聞上看到兒子救了很多人，自己感到心裡很安慰，雖然身為母親失去兒子感到很痛苦、心真的很痛，「但我以他為榮，救了很多人我也很安慰」，現在唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程。

更多三立新聞網報導

日本進口醬油出包！「龜甲萬」6款防腐劑超標 441公斤全退運銷毀

不是中風！7旬翁頭暈常跌倒竟是「營養性」神經病變 醫一問揪出關鍵

他胯下腫痛「1個月未消」竟疝氣 醫揭6警訊：嚴重恐腸子壞死

獨家／北捷案傷者中有HIV 民團發聲：U=U不會傳染！盼「做1事」降恐慌

