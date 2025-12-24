直擊》北捷設悼念牆追思余家昶！民眾獻花留言哀悼

北捷為「捷運英雄」余家昶設置悼念區。(照片/游定剛拍攝)

為感念見義勇為、不幸身亡的北車英雄余家昶，台北捷運公司在台北車站 M7 出口設置臨時悼念牆。北捷中山隨機攻擊案發生至今（24日）第六天，《中時新聞網》直擊許多民眾陸續前往獻花、留言，現場肅穆且充滿哀思。

悼念牆前，花束一束接一束，留言卡片滿布牆面。民眾雙手合十、閉眼默哀、鞠躬致意，甚至有外國旅客停下腳步寫下祝福卡片，向這位捨身救人的英雄致敬。

北捷M7出口處湧現余家昶悼念花海。(照片/游定剛拍攝)

附近上班族表示：「很謝謝這位余先生的挺身而出，他就像劃破黑暗的微光，換來了無數人的平安，也希望他安息。」一名婦人哽咽說：「很悲傷，他值得入忠烈祠，也提醒大家多注意自身安全。」

廣告 廣告

民眾氣球寫下對余家昶祝福。(照片/游定剛拍攝)

20多歲護理人員坦言，看到現場忍不住落淚，「余家昶只是來工作，卻再也沒有回家。若是我，可能會選擇跑掉，更加敬佩他的勇氣。」

北捷M7悼念區牆上滿是留言卡片。(照片/游定剛拍攝)

台北捷運公司表示，設置悼念牆是為了表達對余先生見義勇為的感念，也呼籲民眾勿擺放食物或飲料，以維護公共環境。

不少民眾前往北捷M7悼念區。(照片/游定剛拍攝)

不少民眾認為，社會需要更多像余家昶這樣的勇氣與善意，也希望透過彼此關懷與警醒，減少類似事件發生。悼念牆上的花與字句，不只是哀悼，更承載對生命、勇氣與社會安全的深刻反思。

更多中時新聞網報導

AI規畫旅遊正夯 過半旅客使用

蜜雪單飛 曝蕭亞軒讚新歌Demo抓耳

足球》張璨當選理事長 先拚女足亞洲盃