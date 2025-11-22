直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來

記者林汝珊／高雄報導

TWICE高雄開唱首日。（圖／讀者提供）

韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，近千名粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。

大批粉絲聚集場外聽音漏。（圖／讀者提供）

TWICE演唱會於晚間6點30分準時開唱，一連演唱多首經典〈THIS IS FOR〉、〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE 〉、〈I CAN’T STOP ME〉等，ONCE（粉絲名）全部嗨翻。

子瑜出道10年終於帶團員來台。（圖／讀者提供）

演唱會上，子瑜也感性喊話：「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎。」定延也表示：「看到高雄ONCE在等待我們，很後悔沒有早一點來，今晚要一起玩很開心喔。」

