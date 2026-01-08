直擊／古天樂來了！親回「病倒住院消息」 隔12再來台喊：最想吃滷肉飯

記者王培驊／台北報導

香港經典劇集《尋秦記》時隔25年推出電影版，監製兼主演古天樂近日與宣萱來台宣傳，9日在台北出席首映活動，現場湧入大批影迷與媒體，人氣不減。受訪時，古天樂被問到近日在網路瘋傳的一段影片，一位僅4歲的小妹妹對著鏡頭直說「想跟古天樂結婚」，他聽完忍不住笑出來，隨後語氣淡定回應：「等你。」簡短兩字被現場笑稱相當有「古天樂式冷幽默」。

古天樂睽違多年來台，開心跟影迷打招呼。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到《尋秦記》從電視劇走到電影，古天樂坦言這是自己最後一部電視劇作品，沒想到多年後仍被這麼多人記得，「到現在還受到大家歡迎，我真的很感謝，能拍成電影也很開心。」他透露，當初最希望能找回原班人馬演出，但有些演員已離開演藝圈、甚至聯絡不上，只能盡量把熟悉的面孔找回來，並在電影中加入新的反派角色，讓故事更完整。

古天樂、宣萱來台宣傳電影《尋秦記》。（圖／記者趙于瑩攝影）

被問到25年來《尋秦記》為何仍能引起共鳴，古天樂也感性表示，那是一個全家人會坐在電視前一起追劇的年代，「那時候手機還沒有那麼發達，人跟人之間的交流比較多，只要一聽到主題曲，就會想到當年一家人一起看電視的溫暖畫面。」

古天樂坦言自己只是感冒，讓大家不要擔心他的身體狀況。（圖／記者趙于瑩攝影）

近期《尋秦記》宣傳行程密集，古天樂、林峯、宣萱等人幾乎天天奔波與影迷見面，不過日前卻傳出古天樂身體不適、緊急就醫的消息，讓粉絲相當擔心。對此，他親自澄清只是感冒不用擔心，「沒事，回去看醫生就好了。」但也坦言自己的作息不太規律，「我比較難睡，常常睡一、兩個小時就會醒。」

古天樂俏皮比讚，被要求再比一次，馬上變回高冷男神表示「不行」。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於影迷關心是否還有續集或加長版，古天樂並未把話說死，透露目前確實正在準備相關內容，但也強調現階段版本已是最理想的呈現，「太多東西一次講完很難，之後再看看有沒有機會。」身為監製的他也笑說，每一場戲幾乎都親自盯場，就算沒有自己的戲，也一定會到現場確認。

宣萱表示來台很開心，又可以吃到美食了。（圖／記者趙于瑩攝影）

女主角宣萱也透露，「真的沒想過會因為這部電視劇，又再度來到台灣，最開心的當然是可以吃到很多好吃的。」她還點名大腸包小腸等美食，古天樂則表示自己最想吃的是滷肉飯，但也坦言其實已經很多年都沒有吃米飯，也不再喝甜的飲料，所以對於飲料的慾望並不高。

劉冠廷驚喜現身首映會為古天樂獻花。（圖／記者趙于瑩攝影）

首映會現場還出現驚喜嘉賓劉冠廷，他捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身祝賀，劉冠廷曾與古天樂合作懸疑電影《私家偵探》，他表示當時能與古天樂合作彷彿美夢成真，也受到對方許多照顧，得知古天樂抽空來台宣傳，他一定要親自到場祝賀。由於古天樂的簽名由許多圈圈組成，常被網友笑稱像夜市販售的旋轉馬鈴薯串，劉冠廷特別發揮巧思，將薯串包成花束，祝福電影票房能像馬鈴薯串一樣一圈一圈往上，賣座長紅。古天樂也直言很想念劉冠廷，「我最近看到他的海報，想說跟以前都不一樣，那個髮型很帥！」讓劉冠廷當場開心道謝。

劉冠廷曾與古天樂合作懸疑電影《私家偵探》，坦言自己受到非常多他的照顧。（圖／記者趙于瑩攝影）

《尋秦記》電影版在香港上映後票房表現亮眼，上映首周即突破5000萬港幣，掀起一波「回憶殺」。此次來台宣傳同樣掀起熱潮，映後見面會門票一分鐘內全數售罄，顯見觀眾對這部經典作品的期待。《尋秦記》將於1月9日在台上映，古天樂也笑說，希望台灣觀眾能再次感受到這段陪伴大家成長的故事。

