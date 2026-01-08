直擊》古天樂現身台灣影廳！ 宣傳《尋秦記》見台灣觀眾喊興奮

古天樂（右）跟宣萱一起來台宣傳電影《尋秦記》，稍早現身影廳跟觀眾見面。（讀者提供）

古天樂與宣萱暌違20多年終於又一同來台灣宣傳新片《尋秦記》，8日下午兩人現身電影映後座談，古天樂表示心情很好，10多年沒跟台灣觀眾見面很開心，也很興奮能帶電影版《尋秦記》給大家看；宣萱則說：「沒想過電視劇拍那麼多年還可以帶我來台灣，來台灣最開心可以吃各種美食。」

古天樂接著分享：「20多年前的電視劇，今天能夠拍電影，還能到受到觀眾喜愛非常難得，真的很開心，從來沒想過會這樣。這兩個星期不管到哪裡都好，很開心跟觀眾見面 。」宣萱補充說：「最大的魅力當然是他（古天樂），他把項少龍演得非常有魅力，很開心把一家人聚集在一起，到電影院帶給大家美好的回憶。」

廣告 廣告

問兩人接下來想去哪裡走走逛逛？宣萱回答：「苦瓜蜂蜜汁、大腸包小腸。」一旁的古天樂笑虧：「妳是不是在香港都沒東西吃？這些我真的都沒有聽過。」電影《尋秦記》還會推出加強版，在台灣可以看得到？古天樂表示：「要先看看票房吧，也還在後期工作，希望能趕得出來。」

更多中時新聞網報導

兒童齲齒率飆 影響恆牙生長

NBA》尼克負活塞31分 老闆竟目標冠軍

打房後遺症？不動產職缺崩跌3成