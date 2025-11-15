直擊／只有台灣有！SJ攻大巨蛋「花車繞場寵台粉」利特開心到失控

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR 大巨蛋開唱第二日。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，昨日開始一連三天登上臺北大巨蛋，帶來全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，共吸引9萬人到場，演出創下驚人紀錄。今（15日）第二天的演出，9人從天而降，從主舞台現身，開炸全場。

SUPER JUNIOR第一首歌帶來出道曲〈Twins (Knock Out)〉，在強勁又洗腦的節奏下一起搭乘時光機，回到2005年出道之際重溫初心，緊接著唱到〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等舞曲，讓全場瞬間嗨到最高點。

SUPER JUNIOR 9人一字排開，帥翻。（圖／讀者提供）

在演唱完〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉後，隊長利特又激動了起來，直喊：「大家好，我回來了」，9人一起合音高喊「Taipei Dome」，全場手燈跟著閃動，畫面相當壯觀。相隔6年重返巡演舞台的希澈也大喊：「我會像是最後一天一樣，燃燒自我，沒有明天。」

利特隨後也笑說：「昨天我聽說了一句話，他們說『利特不要興奮了，拜託你冷靜』，但是看到這麼美麗的光景怎麼能不興奮，我整個瘋掉了，掀起全場高潮。

