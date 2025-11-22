直擊／只有高雄有！TWICE獻唱蔡依林《日不落》唯一煙火秀5萬人嗨爆
記者林汝珊／高雄報導
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。成員彩瑛因身體狀況未前來，8名成員今晚為高雄場獨家線上驚喜，不僅帶來目前唯一一場煙火秀，還為台灣ONCE（粉絲名）演唱中文歌《日不落》嗨翻現場。
TWICE今為高雄場帶來中文歌《日不落》，全場大合唱嗨翻，成員更高喊：「喜歡嗎？」引來5萬名粉絲歡呼。
此外，TWICE在演唱〈One spark〉時，更帶來煙火秀，也是目前世界巡演中唯一一場，讓成員們驚呼：「很漂亮～這次是第一次放煙火，以前只有電子煙火」，看來女神們也相當滿意今日的演出。
