直擊／只有高雄有！TWICE獻唱蔡依林《日不落》唯一煙火秀5萬人嗨爆

台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，今（11/22）起2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，演唱會尾聲，周子瑜拿出小抄，透露自己常有想放棄、想家的時候，「曾經的火苗變得很渺小」，但是那道火苗未熄滅，她會用自己的力量讓心中火苗再次燃起，有一天會成為最耀眼的火焰。

太報 ・ 14 小時前