直擊／台北也有TWICE！3萬人爭先搶看 陶晶瑩還帶女兒來
「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，邀集74位民歌手同台、7小時馬拉松演唱122首經典，吸引近3萬歌迷欣賞。陶晶瑩今陪女兒去高雄看南韓女團TWICE的演唱會前，先以華語中生代歌手身分登大巨蛋演出，感性表示民歌手就是自己那個年代的TWICE，全場掌聲不斷，氣氛熱烈。
陶晶瑩今以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉2首民歌；她唱畢幽默說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」並表示：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」
陶晶瑩隨後請女兒荳荳上台打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」
為了讓數萬名買票進場「團圓」的民歌迷充分感受「五十年一遇」的驚喜及感動，演唱會精心獻上四大彩蛋，打造只有在大巨蛋才能實現的史詩級體驗；其中首次加盟民歌演唱會的知名古典交響樂團「灣聲樂團」在李哲藝指揮領軍下，特別為 24 位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等多位音樂人致敬。
直擊／不捨屠穎、韓賢光！3萬人含淚致敬35位已故音樂人
「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，精心打造史詩級體驗，首次邀請知名古典交響樂團「灣聲樂團」加入演出，在李哲藝指揮領軍下，為24位已故音樂老師編串代表作的「經典演奏組曲」，以及11位在樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，氛圍感人。鏡報 ・ 21 小時前
