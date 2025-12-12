直擊／台北貴婦百貨熄燈！人氣Buffet、早午餐創始店掰掰 客愁圍爐怎辦

生活中心／賴俊佑報導

遠東SOGO敦化館將於12月14日結束營業。(圖／翻攝自Google map)

全台北市首家貴婦百貨遠東SOGO敦化館，因租約到期將於12月14日21:30熄燈，館內所有餐廳也將跟著百貨結束營業，包括「紐約早餐女王」 Sarabeth’s創始店、今年剛滿10週年的漢來海港、饗賓集團旗下的開飯川食堂等等，讓許多百貨忠實顧客直呼可惜，各家餐廳也向《三立新聞網》記者透露動向。

SOGO敦化館12／14熄燈 舉辦盛大告別活動

SOGO表示，敦化館是台灣第一間精品百貨公司，1994年開業至今滿31年，將於12月14日21:30畫下最完美篇章，當晚將舉辦Bye Bye NIGHT，18:00~20:00現場將有紀念照速拍留影服務；21:15~21:30邀請聲樂家以曼妙的歌聲與動人的樂音，向敦化館道晚安。

漢來海港SOGO敦化店剛滿10年就宣布熄燈。(圖／漢來美食提供）

漢來海港SOGO敦化店剛滿10年就宣布熄燈

漢來海港SOGO敦化店於2015年開幕，是漢來海港首間台北分店，沒想到營業剛滿10年卻宣布熄燈。

漢來海港所屬餐飲集團漢來美食表示，許多客人得知熄燈消息覺得不可思議、怎麼會結束營業，甚至仍有客人還是想打電話嘗試訂位12月14日以後的用餐時間或是過年檔期。

另外，粵菜餐廳漢來名人坊台北敦化SOGO店2019年開幕至今滿6年，也將劃下暫別的逗號，漢來美食表示許多住百貨附近的客人表示，已經在名人坊連續吃了好幾年的除夕圍爐，但明年過年只能找其他餐廳，覺得可惜，不過漢來美食也預告，名人坊明年春天將以全新姿態回歸台北大巨蛋，請熟客們拭目以待。

客人急問開飯川食堂的師傅、員工將去哪間分店服務。(圖／饗賓集團提供）

開飯敦化店將熄燈 常客急問廚師、員工將去哪間分店

開飯川食堂敦化店於2015年開幕，今年營業剛滿10年也將畫下完美句點，因此準備畢業禮物感謝長年支持的顧客，包括敦化謝幕限定菜「川香不散臭豆腐煲」、「紫蘇梅冰釀綠茶」、「雲朵奶蓋黑珍綠」等等，另外，來敦化店用餐即贈送敦化畢業限定小卡，內含2張「經典功夫菜兌換券」，可至台北地區指定門市兌換使用。

饗賓集團透露，許多常客得知即將熄燈，從一個禮拜用餐一次改成一個禮拜吃兩次，還有客人特別詢問師傅將去哪間分店服務，贈送給客人的敦化畢業限定小卡，門市人員會在上面寫下服務客人的美食回憶，以及接下來將到哪間分店服務。

紐約早餐女王創始店熄燈 全台只剩2間

紐約早餐女王Sarabeth's台灣首店於2016年5月31日進駐敦化 SOGO 百貨 B1，以其經典班尼迪克蛋和法式吐司風靡台北，曾入選台北10大早餐，2022年10月改裝後重新開幕，帶來經典菜單與新氣象，提供全天候早午餐。

Sarabeth's敦化店將隨著百貨結束營業，全台將僅剩台北天母店和Lalaport台中店，提醒消費者尚未使用的餐點兌換券、會員點數可盡快來店使用或到其他門市使用。

