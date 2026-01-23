直擊／台北101遇恐攻？周邊驚見直升機盤旋 民眾驚：住30年沒看過

台北101周邊驚見直升機盤旋，原來是為明（24日）直播徒手攀爬101進行綵排。顏凱勗攝

台北市信義區今（23日）中午12時左右，就不斷傳出轟鳴聲，許多人打開窗戶一看，驚見一架直升機在台北101周邊盤旋，心想難不成是遇上恐怖攻擊，但拿出手機「放大、放大、再放大」，直升機前端架著一台攝影機，原來是Netflix明（24日）天將全程直播，美國著名攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），挑戰無繩徒手攀爬101，正在事先彩排運鏡流程。

稍早還有大片雲層在101周圍能見度很低，直升機只能不停變換位置進行拍攝。顏凱勗攝

現場民眾拍攝的畫面顯示，該架直升機前端裝有大型攝影機，並在101周邊低空來回盤旋，引起路人站在街頭邊錄影邊討論。經查詢後得知，這架直升機並非緊急救援或軍用任務，而是與串流平台Netflix即將進行的直播活動有關。

廣告 廣告

據了解，Netflix將於 明（24）日上午9時 在平台上全球直播美國著名攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手無繩攀登台北101的挑戰過程，霍諾德是一名國際知名的「徒手攀岩」運動員，過去曾經在2017年成功無繩無保護攀登美國優勝美地國家公園的酋長岩（El Capitan），其壯舉更被拍成奪得奧斯卡最佳紀錄片獎的《赤手登峰》（Free Solo）。他因膽量與技巧被視為世界級極限攀岩者，其挑戰台北101的直播活動引起國際高度關注。

台北101周邊屬於禁航區，一般的空拍機要進行申請都頗有難度，更別說是直升機在周邊盤旋。顏凱勗攝

但根據我國法規，台北101所在地信義區周邊屬於航空管制的禁航或限制飛行區域。依台灣《民用航空法》，在機場周邊一定距離範圍內的禁航區中，任何航空器或空拍機等飛行物在未經核准下不得進行飛航，否則可處以高額罰鍰等行政處分。台北101所在位置因位於松山機場周邊禁航空域內，對於一般無人機或直升機飛行高度與區域有嚴格限制，一般空拍機即便申請也不一定能核准。相關法令規定若無申請核准，任何飛行活動可能違反限定高度與禁航區規範。

交通部民用航空局指出，在禁航或限制區域飛行的遠端操控無人機或航空器（包括空拍機、直升機等）需先取得主管機關許可，否則可能面臨罰鍰或其他責任追究。民航局曾在信義區發生無人機違規飛行遭罰事件，顯示台北101周邊空域管理嚴格。

明天上午Netflix將進行全球直播攀爬101過程，因此彩排過程更不能馬虎，就怕錯過所有精彩瞬間。顏凱勗攝

主辦單位此次直升機飛行計畫已有相關機場與空域管理單位批准，並非臨時未經授權的行為。對於直升機飛行必須符合相關安全規範與飛航管制流程，與一般消費者操作空拍機的要求不同。

Netflix方面表示，將以最高安全標準進行直播製作，所有工作人員與空域設備都經由專業審查與相關單位核准。至於該節目的直播安排及安全措施，Netflix尚未進一步公開細節。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

好市多驚見時光膠囊！他拿「阿公級」26年前抵用券續約竟成功 網驚呆：太佛心

拉女進大安森林公園公廁還把體液噴臉上 監視器一播…男逆轉無罪

這種老公不要也罷！台中男爭吵自傷送醫 護理師關心竟遭揮拳揍飛

薔薔影片又18禁！「尺度太大」遊走灰色地帶 上架半小時流量破萬卻被消失