直擊／台大大氣系再放鳥！傅鐘「發雞排」無人現身 學長下午3點發400份

記者柯美儀／台北報導

幾名學生早早到場等候雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶，沒想到卻臨時放鳥。臉書社團「黑特帝大」流出一則以「台大大氣系」名義發文者表示，活動將改至今（17）日分批發放。

消息指出，發雞排活動改於今日在台大傅鐘下舉行，分批領取時間為12:00、14:00、16:00及18:00，每個時段限量50份，以批次方式控管人流。

《三立新聞網》記者現場直擊，仍未見大氣系學生發放雞排，僅有幾名學生早早到場等候。一名學生表示，他昨天也曾排隊卻被放鳥，「沒想到今天又被放鳥」，中午12點15分仍不見蹤影。也有學生直言，已經被放鳥一次，「不會再相信了」、「感覺就不會來」。

而一名台大電機系已畢業學長在社群平台Threads發文，因不滿大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，決定親自行動捍衛母校尊嚴。他宣布將在今日下午3點於台大發放400份雞排，並強調「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，台大的尊嚴遠不止這400份雞排」。

電機系學長說「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，今日下午3點將在台大發400份雞排。並透露雞排已全數訂購，但也坦言無法完全排除外部人士冒充學生的可能，「這點我講得有點武斷，這對台大大氣、台大是不公平的，但希望我的行動能告訴大家，台大發雞排，沒在跟你匿名的」。

此外，他提醒，若遇雨天發雞排，現場可能會較混亂，也希望大家能協助維持秩序。最後，他向台大致歉，表示「發文完才看到，舉辦活動需要申請，造成台大的混亂很不好意思，跟台大說聲抱歉」。

