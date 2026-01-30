直擊／台灣囡仔回來了！&TEAM王奕翔降落松機 百名LUNÉ喊：歡迎回家鄉

記者王培驊／綜合報導

&TEAM抵達松山機場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

來自日本的全球男團&TEAM今（30）日抵達台北松山機場，為錄製《紅白》舞台來台，消息一出立刻吸引大批LUNÉ（官方粉絲名）到場守候，現場聚集上百名粉絲接機，氣氛相當熱烈。成員一現身便揮手致意，親切回應粉絲熱情，讓松山機場瞬間化身小型應援現場。

&TEAM來自台灣的成員NICHOLAS王奕翔（中）因為工作再度回到家鄉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

其中，來自台灣的成員NICHOLAS（王奕翔）此行格外受到關注，這次因工作再度回到家鄉，對他而言別具意義。還有眼尖粉發現NICHOLAS把一頭金髮染黑成了黑髮，錄製節目時將會以全新髮色亮相，讓粉絲相當期待。他近日也分享，能以&TEAM成員身分回到台灣演出，心情既熟悉又興奮，希望把最好的舞台呈現給家鄉的粉絲。

&TEAM成員HARUA（左）比出手指愛心向大家打招呼。（圖／記者鄭孟晃攝影）

&TEAM自2022年推出出道EP《First Howling : ME》後，以整齊劃一的「刀群舞」與高完成度舞台表現打開知名度，逐步累積跨國人氣。此次再度登上《紅白》舞台，也是團體重要的里程碑之一。對於這趟行程，成員們難掩期待，希望能透過舞台演出，陪伴觀眾迎接農曆新年。

&TEAM抵達松山機場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

值得一提的是，&TEAM去年交出亮眼成績，接連推出第三張單曲《Go in Blind（月狼）》及首張韓文迷你專輯《Back to Life》，成為首組在日本與韓國皆突破百萬銷量的團體，韓國出道後更在音樂節目首週橫掃三冠王，實力與人氣同步攀升。&TEAM將在明晚站上《紅白》的舞台錄製節目，不少LUNÉ都相當期待。

&TEAM來自台灣的成員NICHOLAS王奕翔（中）因為工作再度回到家鄉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

