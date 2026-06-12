（直擊）史上第一組！NCT WISH攻佔南港簽售 大讚2000台粉ㄅ級分
〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團NCT WISH近年在台灣人氣高漲，這是他們半年第四度來台，今天(12日)更選在LaLaport南港舉行公開簽售，成為史上第一組在此處開公開簽售的南韓男團，吸引2000人擠爆4層樓，且不少人都是昨天晚上在外夜排，相當驚人。
NCT WISH由RYO、RIKU、YUSHI、SION(是溫)、SAKUYA、JAEHEE(栽禧)組成，他們在今年1月來台參加金唱片頒獎典禮，接著在2月於林口體育館帶來「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI」，3月則在高雄巨蛋演出。結果才相隔3個月，今天又在LaLaport南港舉行公開簽售，吸金能力一流。
自昨天晚上開始，就有大批粉絲在LaLaport南港外夜排，今天上午商場營業時間一到，大批女粉絲宛如比賽跑步，紛紛以跑百米的速度衝向中央廣場，就是為了「趴杆」近距離見到偶像一面。在公開簽售之前，NCT WISH還先前往6樓的快閃店參觀，成員也在店內留下多個簽名，其中還用中文寫下「西珍妮ㄅ級分」，實在相當卡哇伊。
晚間7時，NCT WISH準時現身在簽售會場，掀起全場粉絲尖叫聲，成員依序以中文自我介紹，接著就開始進行簽售活動。有趣的是，現場粉絲花樣百出，一名粉絲的看板明顯是衝著是溫而來，竟然要身為起亞虎死忠球迷的是溫選擇「起亞VS三星VS西珍妮」，在社群上引發熱烈討論。
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