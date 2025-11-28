直擊／吳姍儒深V甜勾帥老公現身！賈永婕虧「邱澤、許瑋甯名字登101要付錢」

Sandy吳姍儒（左）和老公（右）現身邱澤、許瑋甯婚禮。董孟航攝

邱澤、許瑋甯今（28日）晚間舉辦婚宴，現場賓客名單華麗，席開40桌以上，包括Sandy吳姍儒以及老公、賈永婕、關穎等人，賈永婕以黑白拼接露肩禮服優雅現身，忍不住直呼：「我剛剛來的時候已經看到他們的影片，太帥、太美了，像王子跟公主一樣，希望他們永遠都這麼美好，沈浸在愛情當中。」被問到是否讓這對新人打到101大樓上，賈永婕也笑說：「他們可以花錢來打，賈董絕對願意！」

賈永婕。董孟航攝

關穎受訪時也表示：「很替他們開心，雙喜臨門，他們已經早生貴子了，很養眼的一對， 很像偶像劇走出來的俊男美女。」由於她和許瑋甯、邱澤住得很近，因此已經事先將紅包、小禮物送上，她分享邱澤划酒拳的實力驚人，「本來以為我是全台灣最強的人，我以為自己不會輸，沒想到竟遇到對手。」

關穎。董孟航攝

而吳姍儒也以深V黑色禮服現身，像許光漢般帥氣的老公王先生陪伴在側，她透露上次來到文華東方就是自己辦婚宴的時候，如今時隔快4年，感覺十分奇妙，「今天的緊張和結婚那時候的緊張是不同的。」而王先生被問到是否滿意婚姻生活，他也表示：「很滿意，沒有怨言，老婆給我很多支持，我們都很願意扶持彼此成為更好的人。」一番官腔的回應被吳姍儒打槍：「不可能沒有！別說這種過度完美的話。」

吳姍儒提到許瑋甯、邱澤，忍不住喊，「21世紀以來沒看過這麼登對、好看的新人！」希望兩人能夠一切平安，她還在紅包袋寫下祝福：「不管怎樣都要相信美好會一直發生」，被問到三胎計畫，吳姍儒則表示，他們現在就已經很好了，目前沒有打算，「不然太累了。」



