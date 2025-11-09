直擊/吳怡農爭出線！打破太混印象？一早負傷與徐國勇同台熱舞

兩度參選立委失利的吳怡農，挨批「太混了」，此番欲爭取代表民進黨參選台北市長的他，今天（9日）則起了個大早，與民進黨秘書長徐國勇一起現身路跑活動現場，同台勁舞熱身。

吳怡農。（圖／中天新聞）

媒體人認為，吳怡農過去和蔣萬安選立委期間，其實並不是沒有贏的機會，但連選立委的基本功，一早的「送車」，要爭取第二任立委的蔣萬安都親自去送，吳怡農則大多派助理前往；之後也沒有留下來經營選區，導致立委補選輸給王鴻薇。

事實上，吳怡農參選立委，競選團隊經驗不足也是一大問題。當時曾發生，媒體派出記者貼身採訪，本是大好宣傳機會，結果在專訪過後，競選團隊與吳怡農竟自行搭車趕赴下個拜票現場，「丟包」採訪記者在競辦的狀況，後來也沒有進一步聯繫。

吳怡農也被質疑與基層互動不足，但他日前表示，壯闊台灣聯盟在過去5年內，已為近3萬人提供緊急應變知識培訓，並與600多個基層單位合作，包括學校、教會、社區、企業及社福團體。吳怡農認為，基層的定義不應侷限於里長或樁腳，還包括組織與家庭。

由於吳怡農也沒有公職歷練，他則以前總統蔡英文及前台北市長柯文哲為例，稱政治素人同樣能在選舉中取得成功。吳怡農還說，蔣萬安的政治經歷也僅限於待過一個立委辦公室，吳怡農認為選民更重視候選人的主張、能力與信任度。

電器盃節能公益路跑今天清晨6時鳴槍開跑，肩傷尚未復原的吳怡農，手部吊帶還沒能拆掉，照常上台與民眾跳著暖身操，似有意打破外界對他的印象。

徐國勇。（圖／中天新聞）

對於台北市長選戰，徐國勇受訪則說，「正在徵詢各方中。」

