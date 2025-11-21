直擊》周子瑜到了！從東京獨飛高雄 白色貼身高領上衣仙氣十足

韓國人氣女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，20日赴東京亮相精品活動的台灣成員周子瑜，稍早獨自飛抵高雄小港機場。（丁治綱攝）

韓國人氣女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，20日赴東京亮相精品活動的台灣成員周子瑜，稍早獨自飛抵高雄小港機場，準備上車與其他已經抵台的團員會合；這也是TWICE出道10年首度訪台開唱，周子瑜終於能以工作身分回家鄉演出，見到粉絲熱烈迎接，她也開心露出微笑向粉絲致意。

由於周子瑜昨赴東京出席精品活動，今從日本飛來台灣，而她的7位隊友志效、娜璉、定延、多賢、Mina、Momo、Sana今早則從仁川機場出發，7人的班機下午2點多飛抵高雄，從東京出發的子瑜則在1小時後抵台，並與團員會合。

韓國人氣女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，20日赴東京亮相精品活動的台灣成員周子瑜，稍早獨自飛抵高雄小港機場。（丁治綱攝）

今年26歲的周子瑜出生於台南，她在韓國歌壇打拚10年，當年僅13歲的她，毅然決然赴韓國JYP娛樂當練習生，2015年幸運在公司選秀節目嶄露頭角，同年10月以TWICE團體出道，出道曲〈Like OOH-AHH〉火速暴紅。過去她曾因拍攝MV亮出台灣國旗遭舉報台獨，爭議風波讓台灣粉絲站出來聲援。

如今TWICE首度訪台登上高雄世運主場館開唱，將預計吸引10萬人次朝聖，明年3月TWICE也將在台北大巨蛋登台演出，粉絲們也期盼到時候能看見這次缺席的彩瑛健康回歸。

