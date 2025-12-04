直擊／周杰倫現身101掀暴動！西裝中空「秀胸肌」 他笑喊：模特也沒穿
記者王培驊／台北報導
精品品牌台北101旗艦店今（4）日晚間舉辦節慶酒會，品牌全球代言人周杰倫現身站台，現場湧入大批粉絲，只為一睹天王風采。周杰倫一出場立刻引發尖叫，不少粉絲激動喊著：「杰倫好帥」、「又變瘦了」、「真的好帥！」人氣依舊不減。周杰倫上台後先向現場媒體與粉絲問候，「我要先跟現場的各位朋友打招呼，好久不見的媒體朋友，好 OK 可以開始了」天王的酷帥風格依舊。
周杰倫今晚穿著 DIOR 超帥氣西裝亮相，裡面中空沒穿衣服，大方秀出胸肌，讓現場粉絲一飽眼福。周董也幽默分享搭配靈感：「因為我是看到走秀的模特他裡面是沒有穿的，所以我也只好沒穿了（笑）。」他透露這次活動讓他想起拍《周遊記》時，曾到 DIOR 故事館參觀，「我覺得很震撼，這幾年跟品牌合作也是讓我印象最深刻的。」
被問到年末安排，他笑說今天原本打算「好好逛一下，年末買一些禮物給家人朋友。」談到送給歌迷的「禮物」，周杰倫直接丟出重量級驚喜：「送給歌迷朋友的就是我的新專輯準備要來了。」台下立刻爆出尖叫，有粉絲大喊詢問何時推出，周杰倫也笑著回：「快了、再等等。」
同場活動邀請多位嘉賓，包括林奕嵐、新世代國際小提琴家陳銳與陳庭妮。陳庭妮以洋溢青春氣息的花朵元素禮服亮相，她表示自己很喜歡聖誕節氛圍，「雖然很冷，但會有幸福的感覺。我們家的聖誕樹很早就架起來了，家人聚在一起非常重要，大家準備的交換禮物也都已經放在樹下了，匯聚在一起吃個晚餐。」
