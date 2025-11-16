直擊／周覓悄悄來台看SJ！希澈嗨喊「安可場辦在大巨蛋」 全場尖叫暴動

記者王培驊／台北報導

SUPER JUNIOR 台北大巨蛋演唱會完美落幕。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR 出道滿 20 週年，《SUPER SHOW 10》台北大巨蛋最終場今（16）日登場，三天共吸引 9 萬名粉絲進場。最後一夜情緒全面噴發，粉絲在安可時以無人機在場館外拼出「SJ05」「SJ25」、SJ 標誌與 E.L.F 愛心等圖案，讓 9 位成員全被逼哭。

Super Junior-M成員周覓悄悄現身台下觀賞演唱會。（圖／讀者提供）

而最讓現場沸騰的驚喜，就是子分隊 Super Junior-M 成員周覓悄悄現身台下觀賞演唱會，被眼尖粉絲捕捉到身影，全場尖叫不斷。對台灣粉絲始終有深厚感情的周覓，這次自台下以「神祕嘉賓」方式支持成員們，也掀起現場討論度。

Super Junior-M成員周覓悄悄現身台下觀賞演唱會。（圖／讀者提供）

粉絲應援把氣氛推到最高點後，成員們也在安可時接力向粉絲深情告白。神童說會「健康活著再見大家」，厲旭則坦言不敢置信現場規模，會永遠把今天視為自豪；東海用中文喊粉絲「你們是我們的浪漫」，更感動粉絲竟把他以前玩笑許願的「無人機、煙火」真的全部實現。

東海在台下拿著粉絲應援牌和大家互動，現場尖叫聲不斷。（圖／讀者提供）

藝聲分享近期心境變化，直說能和粉絲在一起「不是理所當然」，想和大家更常見面；始源感謝台灣一路以來的支持，把彩虹燈海視為與粉絲的約定。圭賢則提前宣傳新專輯，用中文撒嬌：「我想跟你們永遠變老，會一起嗎？」

而最大亮點來自希澈。他提到這次巡迴籌備時間很久，語出驚人宣布：「如果台北大巨蛋同意、如果粉絲也同意，我想把這裡當作 SUPER SHOW 11 的安可場！」一句話瞬間讓全場 3 萬人尖叫震天，氣氛直接爆掉。

被無人機應援感動到不行的銀赫上台時哭到說不完整句子，利特更難得落淚，感性說 20 年的藝人生涯可能會讓人失去初心，但粉絲讓他重新找回最初的自己，還笑稱自己「剛剛在後台又繳了兩萬五」，再度暗示「很想再回來大巨蛋開唱」。SUPER JUNIOR 用最真心的告白，為 20 週年台北最終場畫下最熱淚的句點。

