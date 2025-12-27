直擊/咳超慘！曾國城重感冒開金口 和李聖傑對唱〈你那麼愛他〉

歌手李聖傑出道26年來首度攻蛋，12/26、12/27一連兩天在台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》世巡，兩天門票一開售就秒殺。27日邁入第二天演出，現場星光熠熠，不少藝人好友都前來朝聖，包含曾國城、陳庭妮、謝佳見、戴愛玲、品冠等人，其中，曾國城雖然重感冒，仍開金口和李聖傑合照經典歌〈你那麼愛他〉，引全場尖叫。

李聖傑出道 26 年來首度攻蛋，帶來一連串經典歌曲，全場大合唱。（圖／錞藝音樂 提供）

李聖傑今天到了演唱會中段金曲連發，在一連唱完最近〈靠近〉及〈手放開〉後，他一一介紹今天到場的藝人朋友，更點名與他超過15年交情的曾國城一起對唱〈你那麼愛他〉，曾國城儘管因為重感冒全程戴上口罩，仍特別脫下口罩開金口，只見他用超沙啞聲音努力飆唱，唱完咳到超慘， 讓一旁的炎亞綸笑到不行。

李聖傑更拱資深音樂人丁曉雯對曾國城的演唱評分，丁曉雯也相當配合笑說：「（曾國城）在重感冒的情況下，還可以把最後2個字表現得這麼好，最後2個字就是一百分。」讓李聖傑直呼：「不容易不容易！」逗樂全場歌迷。

李聖傑邀重感冒的曾國城一同對唱〈你那麼愛他〉。（圖／錞藝音樂 提供）

