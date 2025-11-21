直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動

記者林汝珊／高雄報導

子瑜抵台了。（圖／翻攝自三立新聞台）

韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。除了稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。

子瑜開心向粉絲揮手。（圖／翻攝自三立新聞台）

子瑜出道10年來，首次回家鄉開唱，引起關注。稍早她獨自下飛機，現身入境大廳，身穿白色高領毛衣現身，氣質滿分，立刻引起千名粉絲暴動，多位保鑣在一旁守護，大家一見到子瑜全都瘋狂，尖叫聲不斷。

子瑜出道10年終於在家鄉開唱。（圖／翻攝自三立新聞台）

稍早其他7位成員於下午2點15分抵達小港國際機場，女神們雖包緊緊，僅露出一點點臉，但依舊親切招呼著，相當親民。而彩瑛則因身體狀況暫時無法演出，本次台灣場將「9缺1」上台。

