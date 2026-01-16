直擊》「唯一親人」龍千玉捧白花現身曹西平靈堂 神情哀傷：願您繼續熱愛歌舞

龍千玉16日現身曹西平靈堂。（許雅淳攝）

資深藝人曹西平去年12月29日在三重家中猝逝，享壽66歲。曹西平生前與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，是他唯一的「親人」，龍千玉16日現身曹西平靈堂弔念。

龍千玉16日現身曹西平靈堂。（許雅淳攝）

龍千玉現身曹西平靈堂，神情哀傷，特地抱著一束白色鮮花，訴說對曹西平思念，「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最愛的歌舞。」

薔薔16日素顏赴曹西平靈堂哀悼，形容曹西平靈堂弄的滿不錯，蠻風光體面，2人過去因為有認識的朋友，「他有對我蠻好，他開始賣耳環，我都會去看他直播，也會常常聊天，算是他的客人，再怎麼樣，這種重要時刻還是要出現。」

廣告 廣告

薔薔16日赴曹西平靈堂哀悼。（許雅淳攝）

她說曹西平現在已經沒有什麼痛，「也沒有什麼折磨，我覺得他可以放下執念，還是蠻多人在乎他，蠻多人把他放在心裡面，後事的一切都很體面風光，願他放下人世間的執念和煩惱，不用擔心那麼多很煩的事情，希望他一路好走，會永遠記得他。」

她最後感性說曹西平生前都會支持她所做的事情，「他是蠻好的人，對晚輩也是蠻好的，他其實是嘴巴比較利的人，但私下人很好。」

更多中時新聞網報導

醫院聘外籍護佐 最快4月上路

Lulu每晚揪陳漢典敷臉「一起美」

廠商代刀惹議 半年內訂指引