直擊／《單身即地獄》特種兵男神來了！現身花蓮喊：想潛水撿貝殼

記者王培驊／花蓮報導

主持人金鍾國率領「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳三位藝人亮相花蓮機場舉行開拍記者會。（圖／記者王培驊攝影）

在Netflix戀愛真人秀《單身即地獄4》登場的退役UDT戰士陸俊書。頂著前韓國職業軍人光環，他以一頭瀟灑不羈的長髮與雕像般的五官在當時吸引觀眾目光，這回他再度挑戰自我，加入實境節目《生存王2》，並在今（14）日隨劇組來到台灣花蓮拍攝。相較外界對他「特種部隊出身」的既定印象，陸俊書在受訪時顯得相當謙虛，直言自己已經有一段時間沒有真正回到野外環境，「搞不好現在反而沒那麼適應」。

陸俊書隨隊伍來台拍攝。（圖／記者王培驊攝影）

首次踏上花蓮，陸俊書對當地的自然環境充滿期待，特別提到這裡同時擁有山與海，讓他感到相當嚮往。他也坦言，自己過去與海有著深厚淵源，因此這次最期待的，就是有機會潛入更深的海域，「可以的話想撿一顆貝殼帶回家」，想親身感受花蓮的自然魅力。

《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，並在有著「台灣江原道」美稱的花蓮進行首站的錄製。由於去年11月花蓮與可依航空合作開啟了「仁川直航花蓮」的航班，在擁有「能力者」封號的主持人金鍾國的帶領下，與「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳三位藝人特地搭乘可依航空班機直飛花蓮，並在飛抵後直接在花蓮機場舉行開拍記者會與台灣媒體朋友們見面。

開拍記者會上，花蓮縣長徐榛蔚親自出席說明縣府推動國際觀光行銷的整體布局，並表示縣府持續推動國際觀光與多元行銷策略，積極透過影視內容深化花蓮在國際市場的能見度與品牌形象，此次特別邀請韓國朝鮮TV綜藝節目《生存王2》團隊來到花蓮進行取景拍攝，正是縣府拓展東北亞觀光市場的重要成果之一。未來藉由節目於韓國、日本、馬來西亞等多地區播出，期盼吸引更多國際旅客走進花蓮，親身感受其壯麗奇特的自然景觀，以及溫暖且富有人文氣質的城市魅力。

韓國朝鮮TV電視台總製作人表示，《生存王2》首集之所以選擇花蓮作為錄製地點，正是看中新開通的「仁川直航花蓮」航班優勢。由韓國出發僅需2個半小時航程，便能直達這座被譽為「台灣江原道」的城市。花蓮擁有壯麗的山海景觀、遼闊的太平洋海岸線及豐富的戶外體驗資源，整體風貌神似以雪嶽山、東海海岸與多處知名影視取景地聞名的韓國江原道，不僅大幅縮短過往需自台灣其他城市轉乘火車或開車前往的交通時間，也讓韓國團隊忍不住盛讚：「實在是太便利了！」

有別於《生存王》第一季參賽選手以韓國藝人及運動員為主，《生存王2》別出心裁找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，節目內容結合體力、智謀與團隊合作，挑戰極限生存等奪旗競賽，選出生存最強隊伍；有趣的是，第二季強調的不僅是體能，還有智慧與策略，搭配上台灣的絕佳風景與風土民情，成為了《生存王2》最大的特色與賣點。

《生存王2》將前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除將收錄三個城市各具特色的山海美景外，也將介紹台灣最知名的夜市文化及特殊的原住民文化私房景點，邀請觀眾們跟著四組共12位藝人們深入民間體驗最美的台灣人文藝術風景。《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

