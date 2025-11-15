直擊／國寶級帥哥八木勇征抵台！「狂比愛心寵粉」400粉絲包圍

記者林汝珊／台北報導

八木勇征抵台。（圖／COME ON JKSSP提供）

日本人氣團體FANTASTICS成員、國寶級帥哥八木勇征，將於11月16日（日）來台舉行『YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI』見面會，今（15日）抵達台北松山機場，吸引超過400名粉絲到場支持。

八木勇征寵粉合照。（圖／COME ON JKSSP提供）

八木勇征下午抵達台灣，一身深色牛仔勁裝，在機場就吸引大批粉絲前來接機，他也親切向大家揮手致意，不停比著愛心，一邊說「謝謝」，相當親切寵粉。此外，不只台灣粉絲，也聚集來不少外國粉絲，親自製作手幅，為八木勇征應援。

八木勇征2021年以主演 BL 日劇《美麗的他》聲勢大漲，人氣一路衝向海外，這次來台，為了明天（16日）晚間5點在Legacy TERA的見面會，讓粉絲們都相當期待。

