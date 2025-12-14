直擊／坣娜今辦追思會！門口擺滿花籃「張小燕、陳美鳳、王偉忠全到了」

記者宋亭誼／台北報導

坣娜追思會主視覺照。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供）

「美聲天后」坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日以「最高規格」於猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，除丈夫薛智偉外，坣娜生前好友寇世勳、歐陽龍、王月、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英等貴賓也將現身。

坣娜追思會門口擺放不少致意哀悼的花籃。（圖／記者鄭孟晃攝影）

坣娜追思會現場整體色調低調，呈現莊重又具儀式感的氛圍，而張小燕、陳美鳳、王偉忠等人也皆獻上花籃致意。其中，王偉忠與林慧晶以「優雅身影」、「堅毅靈魂」形容坣娜，感謝她生前帶給世間的美好與力量；張小燕、陳美鳳則分別寫道「長留追思」、「安息主恩」，場面哀戚。

張小燕、陳美鳳、王偉忠等人致贈花籃致意。（圖／記者鄭孟晃攝影）

坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，驟逝消息令整個演藝圈震驚不已。今日的追思會選在猶太社區舉辦，同時將播放全新製作的 MV 與未完全曝光的歌曲，讓支持者再度聆聽坣娜熟悉的歌聲。主辦單位同日安排兩梯次的「粉絲追思會」，於下午13:00、13:30 開放入場。

