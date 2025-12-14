直擊／坣娜追思會現場曝光！歐陽龍痛別好友：好好的把天使送到天上享受

記者宋亭誼／台北報導

「美聲天后」坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日於猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦追思會，稍早坣娜生前好友寇世勳、苗蔚蘭、「10億女星」王宥忻等人陸續到場，歐陽龍也以全黑打扮現身，神情哀戚前來送好友最後一程。

歐陽龍低調現身。（圖／記者鄭孟晃攝影）

歐陽龍透露自己與坣娜相識近40年，即便坣娜結婚、淡出演藝圈，他與其丈夫薛智偉也一直保持聯絡，「我們是非常好的朋友 以前也是非常好的同事。」談到好友驟逝，歐陽龍難掩不捨之情，直呼坣娜是天使，「我們今天帶著非常沉痛的心情來到這裡，希望能夠好好的送坣娜這個天使到天上去享受。」

歐陽龍與坣娜夫婦擁有好友情。（圖／記者鄭孟晃攝影）

坣娜生前與薛智偉鶼鰈情深，眾人稱羨，回憶夫妻倆相處點滴，歐陽龍透露這十年來兩人相互扶持，身旁親友都看在眼裡，尤其兩人共同打造台灣第一座正式的猶太社區中心，致力為在台猶太人建立交流平台，令人為之動容。

歐陽龍雖然痛心不捨，仍希望薛智偉節哀順變，以告慰坣娜在天之靈。至於外界關心的病情細節，歐陽龍則低調回應：「對於病情詳情我們都不是非常清楚，因為他們自己覺得也是隱私，作為好朋友來講非常尊重，這一塊由親人放在自己的心中就好了。」

