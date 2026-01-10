直擊／坤達書偉都哭了！Energy哽咽談閃兵風波 他淚謝柯佳嬿相伴

記者徐珮華／台北報導

男團「Energy」不畏坤達、書偉閃兵風波，今（10）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，首場吸引滿場1萬名歌迷到場朝聖。接連帶來多首舞曲與情歌後，5位成員在溫馨感人的Talking環節直面爭議、吐露心聲，最終以歌曲〈永遠不說再見〉為首日演出畫下圓滿句點。

Energy舉辦台北小巨蛋「ALL IN 全面進擊」演唱會。（圖／相信音樂提供）

團長牛奶自認並非最完美的歌手或偶像，但感謝老天讓團員們以最認真、最好的狀態呈現演出。他將自己比喻為年久失修的賽車，睽違多年重新出發，喊話「我真的很希望能為大家表演下去，希望大家之後還能來看我們的演唱會」。阿弟（蕭景鴻）則回顧出道以來高低起伏，感謝粉絲一路相伴，形容彼此就像一家人，暖心表示：「很謝謝你們，也很榮幸、很幸運可以擁有這麼多家人，我愛你們。」

Toro一開口便哽咽，坦言20多年前組團時，父母並不支持他從事演藝工作，即便如今依然如此，今天卻是兩人第一次一起到現場觀賞他的演出。他透露父母曾被親友問及坤達與書偉的爭議，不過他強調「兩年前我們決定5個人在一起的時候，我們就決定不是5個人，而是一個人而已」，堅定表示無論高峰或低谷都會共同面對，「我們會跌倒、會蹲下，但會找到跳起來的方法，然後做給你們看。」

Energy開唱笑淚交織。（圖／相信音樂提供）

書偉則感慨「每個人都是有故事的人」，而自己人生最精彩的篇章正是這兩年，重新與團員們合體、步入婚姻、奪下金曲獎，也經歷失去父親的傷痛，甚至爆出閃兵風波。他向歌迷鞠躬致歉「不好意思，讓大家擔心了」，並表示演唱會結束後將暫時無法與歌迷見面，約定：「請大家給我一點時間，我會好好整理自己，等到塵埃落定、春暖花開，我們再相遇在這裡唱唱跳跳。」他也哽咽表示今晚特別為已故父親留了位置，「跟去年同個位置，我相信他一定有來看。」

坤達數度情緒激動，一開口便哽咽直呼「我真的非常非常感謝，我還能站在這舞台上」，也坦言演唱會開始前一度難以控制情緒。他感謝這段期間遇到的每一個人與事，「即使只有跟我說句『加油』，我都覺得很溫暖，謝謝你們有好好把我接住。」最後，他特別感謝今晚未到場的愛妻柯佳嬿，今天正逢對方生日，「她在這段時間陪著我、給了很多支持和鼓勵。我想跟她說生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」

